Шикарный проход Дерозана и эффектный блок-шот Леонарда — в топ-5 дня в НБА

Шикарный проход атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Демара Дерозана, завершённый мощным броском сверху двумя руками через соперника, феерический данк центрового «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэла Эмбиида, стремительная контратака «Торонто Рэпторс», начатая эффектным блок-шотом лёгкого форварда Кавая Леонарда и законченная сокрушительным «гвоздём» мощного форварда Паскаля Сиакама, роскошный блок-шот лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Торри Крэйга Дерозану, а также ключевой точный бросок на последней минуте разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея в прыжке с одной ноги оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги в YouTube.