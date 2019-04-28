17 очков Ндура принесли УНИКСу победу над «Зеленой Гурой»

Казанский УНИКС на выезде переиграл польский клуб «Зелена Гура» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы неудачно начали встречу, уже к первому перерыву проигрывая с разницей в девять очков. Однако уже во втором игровом отрезке УНИКС не только сократил отрыв, но и практически вышел вперёд на два очка.



Третья четверть стала определяющей с точки зрения определения победителя — в ней казанской команде удался рывок в восемь очков, который и позволил им выйти в лидеры встречи. Заключительная десятиминутка осталась также за казанцами. Итоговый счёт встречи — 82:73 (15:26, 26:18, 25:17, 16:12) в пользу казанского УНИКСа.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Морис Ндур, набравший 17 очков. В составе хозяев 21 очко на свой счёт записал Маркел Старкс.