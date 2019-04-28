Окулов: тяжело играть, когда понимаешь, что это последний матч сезона

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Окулов отметил, что игра получилась непростой из-за понимания того, что это был последний матч нынешнего сезона.



«Автодор» — очень сложный соперник для нас, и важность игры мы понимали. Довольно тяжело играть, когда понимаешь, что это последний матч сезона. Мы вернулись после недельного выезда, на третий день играть непросто, поэтому мы показали низкий процент попаданий. Но ребята хотели победить и сделали это», — приводит слова Олега Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча прошла в Красноярске 28 апреля. Матч завершился со счётом 88:84 (22:22, 24:25, 19:27, 23:10) в пользу хозяев паркета.