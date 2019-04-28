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«Бостон» обыграл «Милуоки» благодаря дабл-даблам Ирвинга и Хорфорда

«Бостон» обыграл «Милуоки» благодаря дабл-даблам Ирвинга и Хорфорда
Баскетбол / НБА

«Бостон Селтикс» на выезде переиграл «Милуоки Бакс» в первом матче второго раунда плеф-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Бостон» с первой же четверти захватил инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в девять очков. Вторая четверть осталась за хозяевами площадки, которые смогли сократить отставание до двух очков.

Однако после перерыва гости паркета не оставили никаких шансов сопернику — третий игровой отрезок они выиграли с преимуществом в 15 очков, а заключительную четверть — в пять очков. Итоговый счёт встречи — 112:90 (26:17, 26:33, 36:21, 24:19) в пользу «Бостона».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 передач. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Эл Хорфорд, на счету которого 20 очков и 11 подборов.

В составе хозяев отличился Яннис Адетокунбо, на счету которого 22 очка. Дабл-дабл оформил Крис Миддлтон, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
28 апреля 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
90 : 112
(17:26, 33:26, 21:36, 19:24)
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 22, Миддлтон - 16, Миротич - 13, Хилл - 9, Ильясова - 9, Бледсо - 6, Коннотон - 5, Лопес - 3, Браун - 3, Уилсон - 2, Фрейзер - 2, Брогдон, Снелл
Бостон Селтикс: Ирвинг - 26, Хорфорд - 20, Браун - 19, Хэйворд - 13, Розир - 11, Моррис - 9, Тейтум - 4, Тайс - 4, Бэйнс - 4, Оджелей - 2, Уонамэйкер, Ябуселе, Уильямс
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