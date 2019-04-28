«Бостон» обыграл «Милуоки» благодаря дабл-даблам Ирвинга и Хорфорда

«Бостон Селтикс» на выезде переиграл «Милуоки Бакс» в первом матче второго раунда плеф-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Бостон» с первой же четверти захватил инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в девять очков. Вторая четверть осталась за хозяевами площадки, которые смогли сократить отставание до двух очков.



Однако после перерыва гости паркета не оставили никаких шансов сопернику — третий игровой отрезок они выиграли с преимуществом в 15 очков, а заключительную четверть — в пять очков. Итоговый счёт встречи — 112:90 (26:17, 26:33, 36:21, 24:19) в пользу «Бостона».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 передач. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Эл Хорфорд, на счету которого 20 очков и 11 подборов.



В составе хозяев отличился Яннис Адетокунбо, на счету которого 22 очка. Дабл-дабл оформил Крис Миддлтон, набравший 16 очков и совершивший 10 подборов.