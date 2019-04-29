Сокрушительные данки Янниса Адетокунбо и Кевина Дюранта – в топ-5 дня в НБА

Сокрушительный данк лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо после передачи через всю площадку разыгрывающего Эрика Бледсо, феерический «гвоздь» атакующего защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна с месте через Адетокунбо, роскошный проход от центральной линии лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, завершённый броском сверху двумя руками, эффектный трёхочковый атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена через руки Клэя Томпсона, а также два блок-шота игроков «Бостона» Джейсона Тэйтума и Эла Хорфорда в течение двух секунд оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.

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