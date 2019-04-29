«Хьюстон» собирает доказательства о том, что судьи помогают «Голден Стэйт»

«Хьюстон Рокетс» на протяжении долгого времени пытается собрать доказательную базу того, что арбитры периодически подсуживают «Голден Стэйт», сообщает The Athletic.



По информации источника, «Хьюстон» начал независимое расследование после орпажения в финале Западной конференции в сезоне-2017/18. Команда добилась официальный отчётов о судействе от НБА, и пришла к выводу, что в шести матчах «Хьюстон» должен был выигрывать с разницей в 10 очков и более. Всего у команды судьи отняли 93 очка, 18 из которых в седьмом матче серии.



Напомним, что в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции сезона-2018/19 «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 104:100 (28:19, 25:34, 30:23, 21:24).