«Самара» стала чемпионом Суперлиги

«Самара» в гостях переиграла санкт-петербургский «Спартак» в третьем матче финальной серии Суперлигии завоевала чемпионский титул. Встреча началась в равной борьбе, в которой в первом игровом отрезке чуть сильнее оказалась «Самара» — 12:13. Однако во второй четверти хозяевам паркета удалось отыграться и вырваться вперёд — на большой перерыв «Спартак» ушёл лидером.



Решающей в матче стала третья четверть, в которой «Самаре» удалось отыграть сразу 11 очков и выйти вперёд на восемь баллов. Заключительная четверть оказалась равной и «Спартаку» не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 66:59 (13:12, 18:22, 20:9, 15:16) в пользу «Самары».



Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Владимир Пичкуров, набравший 16 очков.