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«Филадельфия» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии, у Леонарда 35 очков

«Филадельфия» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии, у Леонарда 35 очков
Баскетбол / НБА

В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде взял верх над «Торонто Рэпторс» — 94:89. После первой половины встречи хозяева уступали 13 очков, совершили рывок, но выйти вперёд так и не смогли.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадского клуба Кавай Леонард, набравший 35 очков. 21 балл на счету Паскаля Сиакама, 20 – у Кайла Лоури. Игроки «Торонто» реализовали 10 бросков из 37 из-за дуги.

В составе победителей дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов оформил Джимми Батлер. 13 баллов на счету Джеймса Энниса, 12 – у Джоэля Эмбиида. Игроки «Филадельфии» реализовали 10 бросков из 35 из-за дуги.

Счёт в серии стал равным – 1-1. Следующий матч состоится в Филадельфии 3 мая, начало – в 3:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
30 апреля 2019, вторник. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
89 : 94
(17:26, 21:25, 25:18, 26:25)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Леонард - 35, Сиакам - 21, Лоури - 20, Марк Газоль - 5, Грин - 3, Пауэлл - 3, Ибака - 2, Маккоу, Миллер, Морлэнд, Лин, Микс, Ванвлит
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 30, Эннис - 13, Эмбиид - 12, Редик - 11, Монро - 10, Харрис - 9, Симмонс - 6, Болден - 3, Джонсон, Макконнел, Коркмаз, Марьянович
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