Роскошный аллей-уп Йокича на Миллсэпа — в обзоре матча «Денвер» — «Портленд»

«Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» провели первый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» и завершилась со счётом 121:113 в пользу хозяев.

Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 37 очков, собрал 9 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 3 перехвата и 2 блок-шота. Форвард Пол Миллсэп записал в актив 19 очков, 6 подборов, 3 передачи и 1 блок. Разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард собрал коллекцию из 39 очков, 6 результативных передач, 3 подборов и 1 перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

Второй матч серии «Наггетс» — «Трэйл Блэйзерс» состоится в Денвере 2 мая, начало — в 4:00 мск.