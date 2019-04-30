Ведищев: перед первым матчем плей-офф с «Зенитом» «Локо» есть над чем подумать

Президент «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев не склонен придавать большого значения победам своей команды над «Зенитом» в ходе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По его словам, в плей-офф это противостояние приобретёт совершенно иной характер.

«Тот факт, что мы дважды обыграли «Зенит» в чемпионате, ни о чем не говорит. Хоть второй матч и был в конце апреля, но наш соперник играл без двух своих лидеров. Уверен, в плей-офф будет совсем другой уровень борьбы. У «Зенита» опытный тренер Жоан Плаза, знающий, как побеждать на самом высоком уровне, и качественный подбор игроков. Поэтому нам есть над чем подумать до первого матча», — приводит слова Ведищева издание «Известия».

Первый матч плей-офф между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» пройдёт 4 мая в Краснодаре.