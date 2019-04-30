Доневалд: «Локо» не боится «Зенит», но мы ждём трудную серию плей-офф

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», отметив, что команде предстоят сложнейшие матчи.

«Зенит» — очень хорошая команда. Реальный уровень «Зенита» выше, чем его место в таблице. Но травмы и дисквалификации сделали своё дело. Это будет тяжёлая серия. Нам понадобятся все силы, весь талант и здоровье и, конечно, самая мощная поддержка наших фанатов. Жоан Плаза уверен в победе, он считает, что теперь, когда все здоровы, они способны выиграть серию. При всём уважении, мы не боимся «Зенита». Но ждём трудную и длительную четвертьфинальную серию.



Ключ к успеху? Игра в защите. Без Хвостова нам сложнее выстроить игру в нападении. И за счёт обороны нужно компенсировать эту потерю», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.