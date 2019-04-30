Богачёв: УНИКСу надо считаться с «Калевом», таллинцы преподнесли много сюрпризов

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф между УНИКСом и «Калевом», отдав должное команде из Прибалтики.

«У Таллина крепкая команда, с яркими лидерами. В этом году они преподнесли уже много сюрпризов, поэтому с ними надо считаться. К тому же «Калев» уже перевыполнил все планы и будет играть раскрепощённо. Такой соперник вдвойне опасен. Нам важно защитить преимущество свой площадки, выиграв первые два матча», — цитирует Богачёва издание «Известия».

Первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Калевом» пройдёт в Казани 3 мая. Начало — в 18:30 мск.

В регулярном чемпионате-2018/19 УНИКС обыграл «Калев» на выезде и на домашней арене.