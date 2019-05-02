Прифтис: «Калев» — талантливая команда

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Калевом».



«После длинного регулярного тура, мы начинаем плей-офф на своей площадке. В важнейшей части чемпионата нам нужно быть сконцентрированными и играть с особенной отдачей. «Калев» — талантливая команда, которая набирает почти 90 очков за игру. Нам нужно играть очень хорошо в защите, не рассчитывать только на нападение. Это будет очень рискованно, нам нужно быть стабильнее», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Первый матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и таллинским «Калевом» состоится 3 мая 2019 года в Казани. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.