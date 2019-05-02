Рэндл: против «Зенита» необходимо сыграть агрессивно и жёстко, как мы умеем

Защитник «Локомотива-Кубань» Джером Рэндл поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». По словам Рэндла, команды ждёт интересная серия.



«В этом четвертьфинале нам нужно показать всё, на что мы способны! «Зенит» обладает поставленной командной игрой, он очень хорош. Но и у нас есть свои сильные стороны. Необходимо сыграть агрессивно и жёстко, как мы умеем. Думаю, нас ждёт очень интересная серия», — приводит слова Джерома Рэндла официальный сайт краснодарской команды.



Первая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» состоится 4 мая 2019 года в Краснодаре. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.