УНИКС обыграл «Калев» и открыл счёт в серии, Макколлум набрал 29 очков

В Казани в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Калев».

Встреча прошла в плотной и конкурентной борьбе. После первой четверти хозяева вели в счёте с разницей в три очка — 27:24, к большому перерыву разница возросла минимально — 51:47. Во второй половине встречи картина игры не изменилась. «Калев» продолжал оказывать отчаянное сопротивление фаворитам, но всё же проигрывал УНИКСу в эпизодах. В итоге казанцам удалось одержать победу с двузначным счётом — 92:82, благодаря чему УНИКС повёл в серии — 1-0.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 29 очков. У «Калева» 19 баллов в актив записал Тони Ротен.

Второй матч серии состоится в Казани 5 мая.