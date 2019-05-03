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УНИКС обыграл «Калев» и открыл счёт в серии, Макколлум набрал 29 очков

УНИКС обыграл «Калев» и открыл счёт в серии, Макколлум набрал 29 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Казани в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Калев».

Встреча прошла в плотной и конкурентной борьбе. После первой четверти хозяева вели в счёте с разницей в три очка — 27:24, к большому перерыву разница возросла минимально — 51:47. Во второй половине встречи картина игры не изменилась. «Калев» продолжал оказывать отчаянное сопротивление фаворитам, но всё же проигрывал УНИКСу в эпизодах. В итоге казанцам удалось одержать победу с двузначным счётом — 92:82, благодаря чему УНИКС повёл в серии — 1-0.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 29 очков. У «Калева» 19 баллов в актив записал Тони Ротен.

Второй матч серии состоится в Казани 5 мая.

Единая лига ВТБ
03 мая 2019, пятница. 18:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
92 : 82
(27:24, 24:23, 19:15, 22:20)
Калев
Таллин, Эстония
УНИКС: Макколум - 29, Эджим - 20, Морган - 15, Смит - 10, Колесников - 9, Ндур - 4, Сергеев - 3, Каймакоглу - 2, Понкрашов, Клименко, Кощеев, Шелекето
Калев: Ротен - 19, Миркович - 16, Льюис - 15, Моултри - 14, Китсинг - 9, Кеедус - 4, Линч - 3, Курбас - 2, Сокк, Салаш, Кангур, Дорбек
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