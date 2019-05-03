Прифтис: тактика «Калева» в защите дестабилизировала УНИКС

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от победы команды в первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Калевом» (92:82), отметив, что таллинцам удалось создать его подопечным немало трудностей.

«Поздравляю команду с победой, мы повели в серии — 1-0. Поздравляю «Калев», они провели отличный матч. Сегодня соперник использовал две разные тактики при защите, что дестабилизировало нашу игру. Непростой получился матч. Мы должны иметь ясный ум и играть с большей отдачей. Теперь нужно отдохнуть перед более сложной игрой», — цитирует специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Второй матч серии между УНИКСом и «Калевом» также пройдёт в Казани и состоится 5 мая.