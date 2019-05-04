Плаза: «Зенит» едет в Краснодар не на экскурсию, а за победой

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», отметив, что даже в гостевой встрече его подопечные будут рассчитывать на победу.

«Матчи плей-офф на сто процентов будут отличаться от тех, что уже состоялись между нами в этом сезоне. «Локомотив» — физически очень сильная команда. Наш стиль сильно отличается, поэтому нам ни в коем случае нельзя начинать играть в их баскетбол. Если мы покажем свою игру, будем грамотно действовать в обороне, у нас будут шансы на победу. Нам предстоят сложные матчи, но мы не едем на экскурсию, мы едем за победой.

Никого не должны вводить в заблуждение последние результаты краснодарцев — решив свою задачу, несколько матчей они провели не в оптимальном составе, готовились к плей-офф. Могу сказать, что даже если мы уступим в Краснодаре, но будем бороться до последних секунд, я буду доволен. Сейчас все ребята готовы помочь команде. Да, Сергей Карасёв и Вадим Панин, например, только вернулись после травм и ещё не в оптимальной форме, но ожидаем длинную серию и я уверен, что ребята помогут нам в ней. В то же время мы всегда стараемся отталкиваться от того, что есть на данный момент. В любом составе мы должны выложиться на сто процентов", — цитирует Плазу официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

Первый матч четвертьфинальной серии плей-офф между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» состоится 4 мая.