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«Зенит» вышел вперёд в серии с «Локомотивом-Кубань»

«Зенит» вышел вперёд в серии с «Локомотивом-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Зенит» одержал победу в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Первая встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 79:68 в пользу гостей. Ключевой стала заключительная четверть матча. Во время последней 10-минутки гости обеспечили себе итоговое преимущество.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков. Лучшую результативность в составе гостей показал защитник Евгений Воронов, он набрал 12 очков.

Следующий матч серии 1/4 финала плей-офф команды проведут 6 мая. Очередная встреча вновь состоится в Краснодаре, после чего команды продолжат борьбу за выход в следующий раунд уже в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ
04 мая 2019, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
69 : 78
(15:15, 18:19, 22:24, 14:20)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Локомотив-Кубань: Фалль - 9, Д. Кулагин - 8, Понитка - 7, Джонсон - 4, Маклин - 3, Ивлев - 2, Райт, Щербенев, Фридзон, Платонов, Ильницкий, Рэндл
Зенит: Валиев - 10, Воронов - 5, Мекель - 4, Рейнольдс - 3, Пушков - 3, Трушкин - 3, Скрабб - 3, Симонович - 2, Ютофф - 1, Карасёв, Десятников, Миллер-Макинтайр
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