«Зенит» вышел вперёд в серии с «Локомотивом-Кубань»

«Зенит» одержал победу в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Первая встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 79:68 в пользу гостей. Ключевой стала заключительная четверть матча. Во время последней 10-минутки гости обеспечили себе итоговое преимущество.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков. Лучшую результативность в составе гостей показал защитник Евгений Воронов, он набрал 12 очков.

Следующий матч серии 1/4 финала плей-офф команды проведут 6 мая. Очередная встреча вновь состоится в Краснодаре, после чего команды продолжат борьбу за выход в следующий раунд уже в Санкт-Петербурге.