Карри не смог исполнить данк в ответ на 5 очков подряд Хардена в концовке

Своеобразная дуэль лидеров команд ознаменовала последнюю минуту овертайма третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». При счёте 121:118 в пользу своей команды атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден вначале реализовал трёхочковый через руки лёгкого форварда соперника Андре Игуодалы, а затем отправил в цель навесной бросок в проходе. В ответ разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри прошёл через всю площадку, но не смог исполнить данк, попав мячом в дужку кольца.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» в овертайме со счётом 126:121. После неё «Рокетс» уступают в серии до четырёх побед 1-2.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.