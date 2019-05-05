Стивен Карри — о третьем матче серии с «Хьюстоном»: это был не мой день

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри прокомментировал выступление в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс».



«Это просто был не мой день. Я должен был чаще попадать с близкой дистанции. Если выхожу на площадку, то должен приносить пользу команде. Но сегодня этого не произошло», – приводит слова Карри ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Голден Стэйт» в овертайме со счётом 121:126. После неё «Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед 2-1. Карри в этом матче набрал 17 очков, совершил 3 подбора, отдал 4 передачи и сделал 2 перехвата за 45 минут. При этом он реализовал 5 бросков из 14 с ближней и средней дистанций, 2 трёхочковых из 9 и 1 штрафной из трёх.

«Хьюстон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», счёт в серии 1-2