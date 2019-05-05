«Антверп» переиграл «Бамберг» в матче за третье место в Лиге чемпионов

«Антверп» переиграл «Бамберг» в матче за третье место баскетбольной Лиги чемпионов. «Антверп» не самым лучшим образом начал встречу, в первой четверти уступив соперникам с разницей в три очка, однако уже во втором игровом отрезке смог совершить сильный рывок, позволив за всю десятиминутку своим соперникам набрать всего 8 очков против 22 у себя.



Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказался «Бамберг», однако в заключительном игровом отрезке, к которому у «Бамберга» ещё оставались шансы на то, чтобы спасти матч, сильнее оказался именно «Антверп». Итоговый счёт встречи — 72:58 (15:18, 22:8, 14:16, 21:16).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дже'Шон Тэйт, набравший 16 очков. В составе немецкой команды 12 очков набрал Луис Олинде.