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«Антверп» переиграл «Бамберг» в матче за третье место в Лиге чемпионов

«Антверп» переиграл «Бамберг» в матче за третье место в Лиге чемпионов
Баскетбол

«Антверп» переиграл «Бамберг» в матче за третье место баскетбольной Лиги чемпионов. «Антверп» не самым лучшим образом начал встречу, в первой четверти уступив соперникам с разницей в три очка, однако уже во втором игровом отрезке смог совершить сильный рывок, позволив за всю десятиминутку своим соперникам набрать всего 8 очков против 22 у себя.

Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказался «Бамберг», однако в заключительном игровом отрезке, к которому у «Бамберга» ещё оставались шансы на то, чтобы спасти матч, сильнее оказался именно «Антверп». Итоговый счёт встречи — 72:58 (15:18, 22:8, 14:16, 21:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дже'Шон Тэйт, набравший 16 очков. В составе немецкой команды 12 очков набрал Луис Олинде.

Лига чемпионов ФИБА. За 3-е место
05 мая 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Брозе Бамберг
Бамберг, Германия
58 : 72
(18:15, 8:22, 16:14, 16:21)
Антверп Джайентс
Антверпен, Бельгия
Брозе Бамберг: Олинде - 12, Кулбока - 10, Райс - 8, Рабит - 8, Зисис - 6, Харрис - 6, Хикман - 4, Стаки - 4, Шмидт, Александер, Хекман, Тэйлор
Антверп Джайентс: Тэйт - 16, Калиновски - 10, Ванвейн - 9, Сандерс - 8, Акязили - 8, Мозес - 7, Бако - 5, Дудзински - 4, Ли - 3, Шопен - 2, Донкор, Томпсон
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