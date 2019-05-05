Кайрис — о поражении от УНИКСа: всё провалилось, это моя ошибка

Главный тренер «Калева» Дональдас Кайрис поделился впечатлениями от поражения своей команды во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.



«К сожалению, нам не удалось сделать то, что мы планировали. Практически все решилось в первой четверти, где мы позволили УНИКСу делать все, что ему хочется. Идея былая такая: сыграть личную защиту, но агрессивнее, на грани фола. Но все это провалилось, это моя ошибка. Нужно было использовать то, что работало в первой игре. Конечно, наша «зона» тоже не идеальная, но более или менее работает и давала нам шанс играть ровно», — приводит слова Дональдаса Кайриса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 108:84 (40:13, 19:20, 31:33, 18:18) в пользу казанской команды. УНИКС повёл в серии со счётом 2-0.