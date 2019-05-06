Майк Джеймс получил приз Альфонсо Форда самому результативному игроку Евролиги

Защитник «Милана» Майк Джеймс получил приз имени Альфонсо Форда, который ежегодно вручают самому результативному игроку Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



Джеймс принял участие во всех 30 матчах регулярного чемпионата Евролиги, набирая по 19,8 очка в среднем за игру. Он реализовывал 47% бросков с ближней и средней дистанций, 33% трёхочковых и 83% штрафных. Защитник записывал в актив как минимум по 10 очков в 29 из 30 проведенных встреч.



Средняя результативность защитника «Химок» Алексея Шведа составила 23,3 очка, однако он выходил на площадку только в 14 матчах. А по правилам Евролиги на приз могут претендовать баскетболисты, принявшие участие как минимум в половине матчей регулярного чемпионата и плей-офф.