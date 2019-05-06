Доневалд: «Локомотив-Кубань» сражался гораздо лучше, чем в первой игре

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился впечатлениями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».



«Сегодня мы сражались гораздо лучше, чем в первой игре. Огромную роль в этом сыграл Виталий Фридзон. Он был настоящим капитаном: бился в защите и нападении, стал примером для всей команды. «Зенит» забрал одну нашу домашнюю игру, но мы смогли ответить. В Санкт-Петербурге нам нужно показать такую же защиту, а также сыграть быстрее и активнее в нападении», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 70:69 (19:13, 16:20, 20:18, 15:18) в пользу краснодарцев. Это позволило краснодарской команде сравнять счёт в четвертьфинальной серии — 1-1.