Плаза: «Локо» выбрал другой ритм и играл максимально жёстко

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Локомотивом-Кубань».



«Самое главное, я выражаю соболезнования родным и близким людей, которые погибли в Шереметьево. Что же до игры, «Локо» — отличная команда, очень сильная физически. Сегодня соперник выбрал другой ритм, играл максимально жестко и смог оторваться в третьей четверти. Мы предприняли отличную попытку спасти игру, показали характер, но немного не получилось», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 70:69 (19:13, 16:20, 20:18, 15:18) в пользу краснодарцев. Это позволило краснодарской команде сравнять счёт в четвертьфинальной серии — 1-1.