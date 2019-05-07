Председатель правления «Хапоэля»: чувствуем несправедливость со стороны Евролиги

Председатель правления БК «Хапоэль Иерусалим» Ги Харель подвёл итоги выступления команды в Лиге чемпионов ФИБА. Клуб из Израиля вышел из группы и дошёл до четвертьфинала, где уступил «Тенерифе».

«Сезон в Лиге чемпионов был для нас хорошим. Мы попали в очень сложную группу, но удачно выступили. В четвертьфинале играли с «Тенерифе», они были в лучшей форме и заслуженно победили. Теперь с нетерпением ждём следующего сезона.

То, что чемпион Израиля не играет в Евролиге, вызывает большое внимание. Выигрыш национального чемпионата — большое достижение для любого клуба и организации. Конечно, после победы рассчитываешь, что сыграешь в соревновании столь высокого уровня. Но Евролига решила быть закрытой организацией. Теперь мы сосредоточены на том, чтобы выиграть нашу лигу и попытаться пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Но, конечно, мы чувствуем несправедливость со стороны Евролиги», — приводит слова Хареля Sportando.