Саврасенко: сборная России способна побороться за медали ЧМ-2019

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко поделился ожиданиями от выступления сборной России по баскетболу на чемпионате мира—2019.

«Безусловно, Кулагин способен стать основным разыгрывающим сборной. Дима — универсал, способный закрыть сразу три позиции. К тому же в этом сезоне у него было много матчей за клуб, где он действовал именно на позиции первого номера. Также разыгрывающего может сыграть и Алексей Швед. Думаю, они будут постоянно меняться друг с другом.

У нас очень хорошая, опытная команда. Если весь костяк соберётся вместе, то мы способны показать отличный результат и побороться за медали.

Важно начать турнир с победы над Нигерией. Это придаст уверенности. Что касается аргентинцев, то они всегда были опасны. Уверен, что ситуация не изменилась», — приводят слова Саврасенко «Известия».

Мировое первенство среди мужчин состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. Российские баскетболисты попали в группу B вместе со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.