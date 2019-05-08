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Плаза: если ты думаешь о прошлом, то начинаешь проигрывать

Плаза: если ты думаешь о прошлом, то начинаешь проигрывать
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями перед третьей игрой четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Каждая игра — это новая история. Особенно когда счёт в серии 1:1. Если ты думаешь о прошлом, то начинаешь проигрывать. Наверное, до старта серии все ставили не на нас, так как в регулярке мы дважды вчистую уступили «Локомотиву». Но если посмотреть, как обстояли дела в первых двух матчах плей-офф, возможно, мы заслуживали даже большего.

Понятно, что регулярный сезон и матчи на вылет — две абсолютно разные истории, но если всё же проводить параллели, то мы выглядим лучше, чем выглядели даже три недели назад. Безусловно, «Локомотив» — отличная команда, у которой очень много сильных сторон, и мы уважаем соперника. Но я уверен, что мы достойны победы в завтрашнем матче», — приводит слова Жоана Плазы офицйиальный сайт санкт-петербургской команды.

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