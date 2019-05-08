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УНИКС победил «Калев» и стал полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС победил «Калев» и стал полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС одержал победу над таллинским «Калевом» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стал первым полуфиналистом турнира. Казанцы с первой четверти захватили инициативу, уже к перерыву поведя в счёте — 36:27. Второй игровой отрезок так же остался за гостями — к большому перерыву казанцы вели в счёте с преимуществом в 25 очков, превратив вторую половину встречи в формальность.

В третьей десятиминутке хозяевам удалось выравнять положение дел на площадке, но на счёт особого влияния это не оказало — «Калев» сократил отставание до 22 очков. Четвёртая четверть также осталась за хозяевами паркета, однако победа досталась казанцам. Итоговый счёт встречи — 96:84 (36:27, 28:12, 20:23, 12:22) в их пользу.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эрик Макколлум, набравший 24 очка. В составе хозяев отличился Арнетт Моултри, на счету которого 19 очков.

Единая лига ВТБ
08 мая 2019, среда. 19:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
84 : 96
(27:36, 12:28, 21:20, 22:12)
УНИКС
Казань, Россия
Калев: Ротен, Сокк, Салаш, Курбас, Кангур, Миркович, Дорбек, Моултри, Кеедус, Китсинг, Льюис, Линч
УНИКС: Сергеев, Морган, Эджим, Локкетт, Ндур, Макколум, Понкрашов, Клименко, Смит, Кощеев, Колесников, Шелекето
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