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Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 14 мая

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 14 мая
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Сегодня, 14 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 14 мая

  • «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс» — 102:109.
  • «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 96:100.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. На его счету 34 очка, восемь подборов и пять результативных передач.

Также стоит упомянуть лёгкого форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. Он набрал 33 очка, совершил 11 подборов и отдал пять передач.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
102 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 30, ЛеВерт - 19, Мобли - 19, Страс - 15, Меррилл - 7, Томпсон - 4, Ньянг - 3, Уэйд - 3, Окоро - 2, Моррис, Джонс, Аллен, Митчелл
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 27, Холидэй - 16, Притчард - 11, Корнет - 9, Хорфорд - 6, Уайт - 5, Хозер - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
96 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Вашингтон - 21, Дончич - 18, Джонс - 17, Гэффорд - 10, Ирвинг - 9, Лайвли - 7, Хардуэй-младший - 6, Экзам - 5, Грин - 3, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 18, Дорт - 17, Уильямс - 14, Уиггинс - 6, Уоллес - 6, Гидди - 5, Уильямс, Джо, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Комментарии
Новости. Баскетбол
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