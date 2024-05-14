Сегодня, 14 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 14 мая

«Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс» — 102:109.

«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 96:100.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. На его счету 34 очка, восемь подборов и пять результативных передач.

Также стоит упомянуть лёгкого форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. Он набрал 33 очка, совершил 11 подборов и отдал пять передач.