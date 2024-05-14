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Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков во время драфт-комбайна НБА

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков во время драфт-комбайна НБА
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Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, реализовал 12 подряд трёхочковых бросков. Бронни это сделал во время драфт-комбайна Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Ранее стало известно, что сыну Леброна дали медицинское разрешение участвовать в драфте НБА и играть в лиге. По сведениям ESPN US, Бронни был обследован тремя врачами, которые и дали своё заключение.

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