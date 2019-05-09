ЦСКА не будет продлевать контракты с игроками, пока не определится с тренером

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что клуб не будет вести с игроками переговоры о продлении соглашений до завершения «Финала четырёх» Евролиги. При этом сначала «армейцы» хотят определиться с главным тренером. Договор нынешнего наставника команды Димитриса Итудиса рассчитан до конца этой кампании.

«Все разговоры о контрактах игроков и тренеров по традиции последних лет мы будем вести после «Финала четырёх» Евролиги. Но все должны понять, что мы в первую очередь должны определиться с тренером и только после этого будут какие-то движения в плане подписания игроков», — приводят слова Ватутина «Известия».

В конце этого сезона соглашения с ЦСКА истекают у защитников Нандо де Коло и Кори Хиггинса, форвардов Семёна Антонова, Уилла Клайберна и Алека Питерса, а также центровых Кайла Хайнса и Отелло Хантера.

«Армейцы» также должны решить, воспользоваться ли опцией на следующий сезон в контрактах защитников Михаила Кулагина и Серхио Родригеса.