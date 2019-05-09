Окружение Джинни Басс призывает её избавиться от Леброна Джеймса

Известный обозреватель Стивен Эй Смит посредством официальной страницы в «Твиттере» сообщил, что ближайшее окружение владелицы «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс призывает её совершить обмен форварда Леброна Джеймса и таким образом избавиться от него.

Джеймс присоединился к калифорнийцам в минувшее межсезонье. В ходе сезона он получил серьёзную травму паха, которая оставила его вне строя на продолжительный срок. По возвращении в строй Леброн не сумел помочь команде пробиться в плей-офф. «Лейкерс» завершили сезон на десятом месте в Западной конференции.

После окончания регулярного первенства «Лейкерс» прекратили сотрудничество с главным тренером Люком Уолтоном, а президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон подал в отставку.

Стоит отметить, что, по информации ряда источников, именно Джеймс выступил инициатором попытки перехода в «Лейкерс» в ходе сезона Энтони Дэвиса. Напомним, этот неудавшийся трейд поставил в невыгодное положение целый ряд молодых игроков команды, что оказывало негативный эффект на климат в раздевалке.