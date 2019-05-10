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«Филадельфия» обыграла «Торонто», счёт в серии 3-3

«Филадельфия» обыграла «Торонто», счёт в серии 3-3
Баскетбол / НБА

В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете обыграл «Торонто Рэпторс» -112:101. После третьей четверти «рапторы» уступали 20 очков, а в четвёртой смогли лишь сократить отставание.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. 21 балл на счету Паскаля Сиакама, 13 – у Кайла Лоури. Больше никто из игроков «Торонто» не преодолел отметку в 10 очков.

В составе победителей дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил Джоэл Эмбиид. 25 баллов у Джимми Батлера, 21 – Бена Симмонса, 16 – у Тобиаса Харриса.

Счёт в серии стал равным 3-3. Решающий матч состоится в Торонто 13 мая.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
10 мая 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
112 : 101
(29:21, 29:22, 29:24, 25:34)
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 25, Симмонс - 21, Эмбиид - 17, Харрис - 16, Скотт - 11, Редик - 11, Эннис - 5, Макконнел - 4, Марьянович - 2, Джонсон, Болден, Монро
Торонто Рэпторс: Леонард - 29, Сиакам - 21, Лоури - 13, Ибака - 9, Грин - 8, Марк Газоль - 7, Миллер - 6, Пауэлл - 5, Микс - 2, Ванвлит - 1, Маккоу, Морлэнд, Лин
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