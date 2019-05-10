«Филадельфия» обыграла «Торонто», счёт в серии 3-3

В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете обыграл «Торонто Рэпторс» -112:101. После третьей четверти «рапторы» уступали 20 очков, а в четвёртой смогли лишь сократить отставание.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. 21 балл на счету Паскаля Сиакама, 13 – у Кайла Лоури. Больше никто из игроков «Торонто» не преодолел отметку в 10 очков.

В составе победителей дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил Джоэл Эмбиид. 25 баллов у Джимми Батлера, 21 – Бена Симмонса, 16 – у Тобиаса Харриса.

Счёт в серии стал равным 3-3. Решающий матч состоится в Торонто 13 мая.