Уилл Бартон спровоцировал массовую потасовку, сцепившись с Сетом Карри (Видео)

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Уилл Бартон спровоцировал массовую потасовку в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзер». После борьбы под щитом он оттолкнул атакующего защитника соперника Сета Карри, который слегка отодвинул его, пытаясь помочь подняться лежавшему партнёру. Несмотря на то что Карри хотел избежать конфликта, Бартон подошёл к нему и ткнул рукой в лицо, после чего в разборку вмешались другие баскетболисты. Погасить стычку удалось с помощью судей и остальных игроков.



Встреча завершилась выездным поражением «Денвера» 108:119. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным 3-3.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.