Пау Газоль перенёс операцию на левой ноге и выбыл из строя до конца сезона

Центровой «Милуоки Бакс» Пау Газоль теперь уже совершенно точно не поможет команде из Висконсина в нынешнем розыгрыше плей-офф. Испанец перенёс операцию по поводу стрессового перелома левой стопы и успеет восстановиться лишь к началу тренировочного лагеря, сообщает Clutch Points.

Газоль стал игроком «Милуоки» в марте, договорившись с «Сан-Антонио Спёрс» о выкупе контракта. В составе «Бакс» ветеран лиги успел провести лишь три матча, набирая в них 1,3 очка и собирая 3,3 подбора.

Всего же в сезоне-2018/19 на его счету 30 поединков в регулярном чемпионате, в которых он набирал 3,9 очка, собирал 4,6 подбора и совершал 1,7 результативные передачи в среднем.

Напомним, «Милуоки» уже обеспечил себе выход в финал Восточной конференции.