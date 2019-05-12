Вогел станет новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс»

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» договорился с Фрэнком Вогелом о назначении на должность главного тренера команды, сообщает ESPN. Ранее он рассматривался в качестве ассистента Тайрона Лю, однако с ним не удалось договориться об условиях контракта.

45-летний Вогел провёл в НБА 8 сезонов, возглавляя «Индиана Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». Он 5 раз выводил «Индиану» в плей-офф, дважды добравшись до финала Восточной конференции. До этого специалист уже работал в «Лейкерс» в качестве скаута в сезоне-2005/06.

Другими кандидатами на вакантный пост являлись бывший тренер «Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» Майк Вудсон и экс-наставник «Мемфис Гриззлиз» и «Бруклин Нетс» Лайонел Холлинз.

«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из Лос-Анджелеса одержала 37 побед.