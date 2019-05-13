Президент УНИКСа: серия с «Химками» будет очень сложной, возможно, пятиматчевой

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал выход казанского клуба в полуфинал Единой лиги ВТБ. В серии первого раунда плей-офф с «Калевом» УНИКС одержал победу в трёх матчах. В полуфинале турнира УНИКС сыграет с «Химками».

«Ожидали, что серия с «Калевом» будет гораздо труднее. Видимо, разгромное поражение в первом матче в Казани смутило наших соперников. В плей-офф они выглядели значительно слабее, чем в чемпионате.

Понимаем, что в полуфинале с «Химками» нам никто такого подарка не сделает. Будет очень сложная серия. Возможно, пятиматчевая. Для нас главное, чтобы игроки избежали травм в подготовительный период, который продлится целых 10 дней. Это проблема, команда может выбиться из игрового ритма.

Хенри точно будет в составе, и мы на него очень рассчитываем, — сказал он. — Он давно выздоровел, но мы решили поберечь его в первом раунде», — приводят слова Богачёва «Известия».