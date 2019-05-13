Дюрант пропустит первый матч с «Портлендом»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант пропустит первый матч финальной серии Западной конференции с «Портленд Трейл Блейзерс», сообщает ESPN. По информации источника, Дюрант продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в полуфинальной серии. Обследование Дюрант пройдёт в четверг, 16 мая, так что, высока вероятность того, что Дюрант пропустит и второй матч серии.



Напомним, Кевин получил повреждение в конце третьей четверти пятого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (104:99). «Голден Стэйт» после пяти встреч обыгрывает «Хьюстон» — 3-2.



В нынешнем розыгрыше плей-офф Кевин набирает 34,2 очка, собирает 5,2 подбора, отдаёт 4,9 передачи, а также совершает 1,2 перехвата и 1,0 блок-шота за 39,1 минуты в среднем за игру.