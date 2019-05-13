Родни Худ избежал серьёзной травмы и вернётся в строй в ближайшие дни

Резервный атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Родни Худ смог избежать серьёзной травмы колена, сообщает Шэмс Чарания. МРТ-обследование не выявило у спортсмена серьёзных повреждений, баскетболист вернётся в строй в ближайшие дни.



Родни Худ получил повреждение в третьей четверти седьмого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс», наткнувшись на заслон лёгкого форварда соперника Торри Крэйга в центре площадке без мяча. Покинуть паркет Худ смог только с помощью партнёров по команде. Сроки его возвращения в строй пока неизвестны.



В нынешнем плей-офф Худ набирает 9,9 очка и совершает 2,4 подбора за 22 минуты за игру.



Встреча завершилась выездной победой «Портленда» — 100:96. После неё «Трэйл Блэйзерс» выиграли серию со счётом 4-3. В финале Западной конференции они встретятся с «Голден Стэйт Уорриорз».