В Турции не покажут финал Западной конференции НБА из-за Кантера

Турецкое телевидение не будет транслировать финал Западной конференции НБА, в котором встретятся «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает Eurohoops. Причиной тому стало то, что цвета команды из Орегона защищает турецкий центровой Энес Кантер. Более того, если «Портленд» сумеет пройти дальше, то финальная серия сезона также не будет транслироваться.

Энес Кантер давно известен своими оппозиционными взглядами и постоянно критикует правящую партию «Справедливости и Развития», а также президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В связи с этим Кантер несколько раз попадал в неприятные ситуации. На данный момент он лишён турецкого гражданства. Также, по словам игрока, его едва не поймали турецкие спецслужбы во время визита в Индонезию.