Реакция главного тренера «Нью-Орлеана» на получение первого пика драфта

«Нью-Орлеан Пеликанс» стал победителем лотереи грядущего драфта, который состоится 20 июня в Бруклине. Перед началом мероприятия вероятность получения «пеликанами» первого пика составляла 6%. Главный тренер команды Элвин Джентри эмоционально отреагировал на выигрыш в лотерее.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.



Безоговорочным фаворитом драфта является тяжёлый форвард Зайон Уильямсон. На вторую строчку претендует защитник Джа Морант. Перед лотереей обсуждался потенциальный обмен первого пика на Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеана», но теперь этот вариант невозможен.

Результаты драфта НБА – 2019

1. «Нью-Орлеан»

2. «Мемфис Гриззлиз»

3. «Нью-Йорк Никс»

4. «Лос-Анджелес Лейкерс»

5. «Кливленд Кавальерс»

6. «Финикс Санз»

7. Чикаго Буллз

8. «Атланта Хоукс»

9. «Вашингтон Уизардс»

10. «Атланта» (от «Даллас Маверикс»)

11. «Миннесота Тимбервулвз»

12. «Шарлотт Хорнетс»

13. «Майами Хит»

14. «Бостон Селтикс» (от «Сакраменто Кингз»).