Ланге: не встану на пути Вадеевой к хорошей карьере в НБА

Главный тренер сборной России Олаф Ланге подчеркнул, что он не собирается стоять на пути Марии Вадеевой в женскую НБА, куда она попросила её отпустить на старт регулярного сезона.



«Маша Вадеева — один из лучших наших игроков, и опыт в НБА важен для её карьеры. Первое лето в «Лос-Анджелес Спаркс» уже сказывается: она уже сейчас стала сильнее как баскетболистка и провела уверенный сезон в УГМК. И я не встану на её пути к хорошей карьере в НБА, к построению правильных отношений с клубом и тренером.



При этом в конце мая, когда Маша вернётся, она уже будет в хорошей форме. И у неё всё ещё будет достаточно времени, чтобы максимально легко влиться в национальную команду – примерно месяц», — приводит слова Олафа Ланге официальный сайт Российской федерации баскетбола.