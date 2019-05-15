Ланге: не встану на пути Вадеевой к хорошей карьере в НБА

Главный тренер сборной России Олаф Ланге подчеркнул, что он не собирается стоять на пути Марии Вадеевой в женскую НБА, куда она попросила её отпустить на старт регулярного сезона.
«Маша Вадеева — один из лучших наших игроков, и опыт в НБА важен для её карьеры. Первое лето в «Лос-Анджелес Спаркс» уже сказывается: она уже сейчас стала сильнее как баскетболистка и провела уверенный сезон в УГМК. И я не встану на её пути к хорошей карьере в НБА, к построению правильных отношений с клубом и тренером.
При этом в конце мая, когда Маша вернётся, она уже будет в хорошей форме. И у неё всё ещё будет достаточно времени, чтобы максимально легко влиться в национальную команду – примерно месяц», — приводит слова Олафа Ланге официальный сайт Российской федерации баскетбола.
- 16 мая 2019
-
14:37
-
13:31
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
11:52
-
11:33
-
10:53
-
10:24
-
10:01
-
09:43
-
09:24
-
06:00
-
03:59
-
03:54
-
00:23
- 15 мая 2019
-
23:35
-
22:19
-
21:48
-
20:27
-
18:17
-
17:25
-
16:39
-
16:06
-
15:45
-
15:18
-
13:14
-
12:53
-
12:34
-
12:11
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
11:04
-
10:53