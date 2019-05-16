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Микки: «Реал» пройдёт ЦСКА

Микки: «Реал» пройдёт ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

17 мая в Витории состоятся полуфинальные матчи «Финала четырёх» Евролиги. В одном из них московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом». Ожиданиями от встречи поделился форвард «Химок» Джордан Микки. По словам американца, фаворитом в паре является команда из Испании.

«Дальше пройдёт «Реал». Они проводят отличный сезон и сохранили практически тот же состав, что и в прошлом году. Именно поэтому у них хорошие шансы не просто выйти в финал, но и выиграть турнир. Думаю, в финале «Реал» сыграет с «Фенербахче». Выиграют испанцы, а MVP станет Тавареш, который меняет игру команды присутствием на площадке», — приводит слова Микки официальный сайт «Химок».

Напомним, во втором полуфинале встретятся «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».

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