Микки: «Реал» пройдёт ЦСКА

17 мая в Витории состоятся полуфинальные матчи «Финала четырёх» Евролиги. В одном из них московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом». Ожиданиями от встречи поделился форвард «Химок» Джордан Микки. По словам американца, фаворитом в паре является команда из Испании.

«Дальше пройдёт «Реал». Они проводят отличный сезон и сохранили практически тот же состав, что и в прошлом году. Именно поэтому у них хорошие шансы не просто выйти в финал, но и выиграть турнир. Думаю, в финале «Реал» сыграет с «Фенербахче». Выиграют испанцы, а MVP станет Тавареш, который меняет игру команды присутствием на площадке», — приводит слова Микки официальный сайт «Химок».

Напомним, во втором полуфинале встретятся «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».