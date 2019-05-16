Микки: «Реал» пройдёт ЦСКА
17 мая в Витории состоятся полуфинальные матчи «Финала четырёх» Евролиги. В одном из них московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом». Ожиданиями от встречи поделился форвард «Химок» Джордан Микки. По словам американца, фаворитом в паре является команда из Испании.
«Дальше пройдёт «Реал». Они проводят отличный сезон и сохранили практически тот же состав, что и в прошлом году. Именно поэтому у них хорошие шансы не просто выйти в финал, но и выиграть турнир. Думаю, в финале «Реал» сыграет с «Фенербахче». Выиграют испанцы, а MVP станет Тавареш, который меняет игру команды присутствием на площадке», — приводит слова Микки официальный сайт «Химок».
Напомним, во втором полуфинале встретятся «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».
- 16 мая 2019
-
22:59
-
21:21
-
20:42
-
19:00
-
18:31
-
17:42
-
16:47
-
16:26
-
14:37
-
13:31
-
13:15
-
12:45
-
12:31
-
11:52
-
11:33
-
10:53
-
10:24
-
10:01
-
09:43
-
09:24
-
06:00
-
03:59
-
03:54
-
00:23
- 15 мая 2019
-
23:35
-
22:19
-
21:48
-
20:27
-
18:17
-
17:25
-
16:39
-
16:06
-
15:45
-
15:18
-
13:14
Партнерский контент