Куртинайтис: не вижу причин, по которым ЦСКА не должен выйти в финал Евролиги
17 мая в Витории (Испания) состоится полуфинальный матч «Финала четырёх» Евролиги между ЦСКА и «Реалом». Ожиданиями от него поделился наставник «Химок» Римас Куртинайтис. Специалист убеждён, что российской команде вполне по силам пройти испанского гранда.
«Будет хороший матч. Я уже говорил, что под конец сезона ЦСКА всех порадовал солидной, цеэсковской игрой в серии против «Басконии». Было видно, что у ЦСКА каждый делает не то, что хочет, а то, что надо. Думаю, если они сохранят эту же собранность, то не вижу причин, почему они не вышли бы в финал. У ЦСКА хорошие шансы обыграть «Реал», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
Во втором матче «Финала четырёх» Евролиги «Фенербахче» сыграет с «Анадолу Эфес».
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