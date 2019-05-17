Лиллард: Игуодала нарушал на мне правила в последней атаке

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает, что сравнять счёт на последних секундах четвёртой четверти второго матча финала плей-офф Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» ему помешало нарушение правил со стороны опекавшего его лёгкого форварда соперника Андре Игуодалы.
«Понимаю, что судьям было сложно принимать решение в столь критический момент. Вначале я пытался дриблингом разорвать дистанцию с Игуодалой. Он схватил меня за руку, и я на мгновение потерял контроль над мячом. Мне удалось продолжить ведение, и я попытался бросить. Андре положил руку на мяч.
С моей точки зрения, в этой ситуации был контакт. И не один. Но, конечно, рефери не склонны фиксировать нарушение в подобных ситуациях в концовке. Так что, Игуодала хорошо отзащищался», – цитирует Лилларда ESPN.
Встреча завершилась выездным поражением «Портленда» со счётом 111:114. После неё «Трэйл Блэйзерс» уступают в серии до четырёх побед 0-2.
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