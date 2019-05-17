Шикарный аллей-уп Др.Грина и К.Луни – в обзоре матча «Голден Стэйт» – «Портленд»

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» во втором матче финала плей-офф Западной конференции НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарный аллей-уп в исполнении игроков «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина и Кевона Луни, а также эффектные трёхочковые разыгрывающего «Портленда» Дэмьена Лилларда, его партнёра по команде атакующего защитника Сета Карри и атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.
Матч завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 114:111. Самым результативным игроком встречи с 37 очками стал разыгрывающий победителей Стефен Карри. У «Портленда» отличился разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 23 очка. Теперь «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0.
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