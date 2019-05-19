Источник: Кидд привлечён в штаб «Лейкерс», чтобы переманить Адетокунбо

12 мая стало известно, что Джейсон Кидд войдёт в тренерский штаб нового наставника «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнка Вогеля. Сообщалось, что специалист привлечён в команду, чтобы работать над развитием молодого разыгрывающего Лонзо Болла, а также потому, что у Кидда налаженные отношения с Леброном Джеймсом.
Однако, по сведениям источников, истинная цель прихода Кидда в калифорнийскую команду состоит в другом. Джейсон должен будет привлечь в коллектив форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, когда тот станет свободным агентом, сообщает Clutch Points. При этом подчёркивается, что на данный момент это в большей степени слухи.
Напомним, Джейсон Кидд работал с Адетокунбо, будучи главным тренером «Милуоки». После того как Кидд был уволен с поста, Яннис открыто выражал сожаление в связи с этим.
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