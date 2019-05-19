Др. Грин: в какой-то момент я понял, что больше ною, чем играю в баскетбол
Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал своё успешное выступление в третьем матче финала матче плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«В какой-то момент я понял, что больше ною, чем играю в баскетбол. Уверен, что было отвратительно наблюдать за этим, я и сам чувствовал себя отвратительно. Тогда я и понял, что пора вернуться к баскетболу», — приводит слова Дрэймонда Грина ESPN.
Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 110:99. После неё «Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед — 3-0. Грин в этом матче оформил трипл-дабл из 20 очков, 13 подборов и 12 передач, а также сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 38 минут.
- 19 мая 2019
-
18:56
-
17:17
-
16:52
-
15:59
-
15:34
-
14:59
-
13:06
-
12:51
-
12:27
-
11:58
-
11:47
-
11:33
-
10:54
-
10:46
-
10:33
-
10:00
-
09:51
-
09:31
-
07:13
-
03:52
-
00:34
- 18 мая 2019
-
23:11
-
22:35
-
21:49
-
20:45
-
18:57
-
17:17
-
16:00
-
15:30
-
15:16
-
14:26
-
13:03
-
12:36
-
12:16
-
11:43
Партнерский контент