Др. Грин: в какой-то момент я понял, что больше ною, чем играю в баскетбол

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал своё успешное выступление в третьем матче финала матче плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«В какой-то момент я понял, что больше ною, чем играю в баскетбол. Уверен, что было отвратительно наблюдать за этим, я и сам чувствовал себя отвратительно. Тогда я и понял, что пора вернуться к баскетболу», — приводит слова Дрэймонда Грина ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 110:99. После неё «Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед — 3-0. Грин в этом матче оформил трипл-дабл из 20 очков, 13 подборов и 12 передач, а также сделал 4 перехвата и поставил блок-шот за 38 минут.