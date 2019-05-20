ЦСКА показал свою раздевалку после победы в финале Евролиги
Московский ЦСКА переиграл «Анадолу Эфес» и стал чемпионом Евролиги сезона-2018/19. Итоговый счёт встречи — 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21). По окончании матча пресс-служба «армейцев» представила видео из раздевалки команды.
Видео также доступно в официальном «твиттере» ЦСКА.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков. Ещё 20 очков на свой счёт записал Уилл Клайберн. В составе «Анадолу Эфес» 29 очков набрал Шейн Ларкин. Дабл-дабл на свой счёт записали Брайант Данстон, на счету которого 13 очков и 10 подборов, и Крунослав Симон, набравший 15 очков и совершивший 10 подборов.
В матче за третье место ранее мадридский «Реал» переиграл «Фенербахче» и стал бронзовым призёром сезона.
Клайберн — MVP «Финала четырёх» Евролиги сезона-2018/19
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